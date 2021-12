Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 53 de oameni au murit și alte zeci au fost raniți intr-un accident rutier in Mexic. Victimele sunt imigranți care voiau sa ajunga la granița cu Statele Unite.Camionul cu care calatoreau s-a rasturnat și a lovit un pod. In vehicul erau inghesuiți peste 100 de oameni.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite intr un accident rutier produs miercuri seara pe raza localitatii Iecea Mica, informeaza ISU Timis, citat de Agerpres. Din primele informatii, se pare ca cei 12 barbati se aflau intr un autoturism cu cinci locuri.Toti erau cetateni straini. Victimele au fost…

- Doua persoane au murit, azi noapte, in urma unui incendiu care a cuprins o cladire din localitatea Gura Vaii de langa Onești. Incendiul a fost anunțat in jurul orei 1.20, la fața locului ajungand doua autospeciale cu apa și spuma și o unitate SMURD. Intr-o anexa a gospodariei au fost gasite doua cadavre…

- 32 de persoane au murit, marți dupa-amiaza, dupa ce un autobuz a cazut peste 300 de metri intr-o prapastie, in nord-vestul Nepalului, informeaza myrepublica.nagariknetwork.com . Cel puțin 32 de persoane au fost ucise și 14 ranite in timp ce un autobuz de calatori s-a prabusit intr-o prapastie in zona…

- Un avion s-a prabușit in Rusia, in regiunea Menzelinsky din Tatarstan. La bord se aflau 23 de persoane, din care 21 erau parasutiști. Din primele informații reiese ca 16 persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite grav.

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Accident feroviar in statul american Montana. Trei persoane au murit, iar cateva zeci au fost ranite dupa ce un tren a deraiat. Cinci vagoane au sarit de pe sine si s-au rasturnat. In garnitura se aflau in total 147 de pasageri si 13 angajati.