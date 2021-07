Stiri pe aceeasi tema

- Karl Lauterbach, un expert in sanatate foarte apreciat in Germania, considera ca UEFA a greșit in ceea ce privește gestionarea situației legate de pandemia de coronavirus in perioada EURO 2020, relateaza Hotnews , care citeaza dpa. „Exista o umbra asupra acestui Campionat European si UEFA este responsabila…

- Echipa de comentatori a GFN a facut cateva precizari inaintea sesiunii care a avut tema „De ce Conventia-cadru a Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind controlul tutunului a esuat in a reduce fumatul in randul adultilor si impactul acestuia asupra sanatatii?”. In viziunea acesteia, oamenii de stiinta…

- Daniela Gyorfi le-a dat fanilor o veste neașteptata in aceasta seara, la Xtra Night Show. Partenera de viața a lui George Tal a povestit in direct ca odata cu pandemia a constatat ca sufera de depresie. Confrm spuselor sale, și in prezent mai are momente de acest tip, familia fiind cea care reușește…

- Partidul Social Democrat a apreciat ca daca premierul Florin Citu ar fi dat curs soluțiilor propuse de social-democrați campania de vaccinare ar fi avut un alt rezultat. In schimb, ignorarea acestor idei a facut ca demersul vaccinarii sa reprezinte un ese

- Numarul de accidente la locul de munca a scazut cu 25% in ultimii 10 ani, dar bolile asociate muncii continua sa fie raspunzatoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial in fiecare an, dintre care 200 000 de decese se inregistreaza numai in Europa. Bolile profesionale sunt afectiuni…

- Țara noastra va avea in premiera doua brigazi de arbitri la un Campionat European. UEFA a anunțat cei 18 arbitri și echipele lor de asistenți care vor fi prezenți la Europene. Unul dintre ei este careianul Istvan Kovacs, informeaza Federația Romana de Fotbal. Kovacs va fi ajutat de la margine de Vasile…