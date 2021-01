Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul, doctorul in psihologie, Artur Garaganov, a explicat cauzele apatiei dupa sarbatori, in cadrul unei discuții cu Radio Sputnik. Specialistul a menționat ca pierderea brusca in greutate dupa mesele abundente de sarbatori afecteaza negativ starea de spirit și capacitatea de munca. Potrivit lui,…

- President Klaus Iohannis will have on Wednesday a working meeting at the Cotroceni presidential Palace on the management of the COVID-19 epidemic, the Presidential Administration informs, according to AGERPRES. Attending will be Prime minister Florin Citu, National Defence minister, Nicolae…

- La primaria din Capreni, primarul spune ca angajatii nu vor lua nici un fel de prime de sarbatori. In schimb, copiii din comuna vor primi cadouri constand in dulciuri in valoare de 30 de lei fiecare. Banii au fost deja aprobati in Consiliu Local astf...

- Specialistul in microbiologie susține ca ”numarul pacienților la ATI se menține in jurul valorii de 1.270 deoarece aceasta este capacitatea maxima a locurilor. Mulți bolnavi nu mai apuca sa beneficieze de terapie intensiva.Președintele Societații Romane de Microbiologie spune ca raportarea zilnica a…

- Directorul Institutului de Studii Politice, Serghei Markov, a declarat ca Germania va "lupta cu disperare" pentru "North Stream-2", in ciuda acțiunilor SUA. Cuvintele sale sint citate de RT. Specialistul a subliniat ca sancțiunile americane privind gazoductul sint, de fapt, indreptate impotriva Germaniei.…

- • „Este o realitate suparatoare, trista, o agresiune continua asupra moștenirii pe care ne-au lasat-o cu atatea sacrificii inaintașii noștri. Aceste defrișari și exportul de materii prime trebuie sa inceteze! Este de neiertat ce face guvernarea liberala“, a declarat Ionel Arsene, președintele PSD Neamț,…

- La cateva ore dupa ce deputatul Marius Budai a trimis un comunicat cu titlul ”PSD știe sa guverneze bine! A aratat-o de fiecare data, iar Romania a fost pe creștere și romanii au avut mai mulți bani in buzunar”, deputatul Cristian Achiței i-a raspuns in termeni duri.

- Prezent in emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, de la PRO TV, Horia Brenciu a vorbit despre maști, COVID-19, echilibru, procesul de adopție in Romania, dar și despre declarațiile lui Dan Bittman, care au pus pe jar multe minți. Horia Brenciu a vorbit despre declarațiile lui Dan Bittman: „Zice niște…