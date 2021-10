Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Procuraturii se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte, printre care și proba de interviu pentru candidatii la functia de membru in colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor din randul reprezentanților societații civile.

- Anul acesta, campania se concentreaza pe aspectele legate de "trilul pasarilor" si "zborul pasarilor", ca o modalitate de a inspira si conecta oamenii de toate varstele din intreaga lume in dorinta lor comuna de a sarbatori pasarile migratoare si de a se uni intr un efort comun pentru a proteja atat…

- Post vacant la Secretariatul National Roman al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra.Secretariatul National Roman al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra, Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a functiei contractuale temporar vacante, de expert S1.Conditiile…

- Noua senzație a tenisului feminin, Emma Raducanu, campioana de la US Open 2021, reprezinta in acest moment visul de aur al oricarui agent de marketing: este o tanara sportiva „nativa digital”, cu un numar deja impresionant de fani pe rețelele sociale și care, pe deasupra, vorbește și in mandarina, se…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a încredintat vineri Partidului Socialist mandatul de a forma un nou guvern, în pofida sanselor mici de reusita, într-o încercare de a se evita un al treilea rând de alegeri legislative în acest an, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Partidul…

- Legea nu trebuie modificata de fiecare data cind guvernarii nu ii place procurorul general. Cu un asemenea comentariu a venit președintele Centrului de Resurse Juridice (CRJ), Vladislav Gribincea, la inițiativa deputatului PAS, ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, prin care dorește sa fie create…

- Florin Cițu evita sa spuna daca va demisiona din funcția de premier, in cazul in care va pierde alegerile interne, dupa ce Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților.