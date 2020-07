Un exemplar sigilat al emblematicului joc video ''Super Mario Bros.'' lansat in 1985 a fost vandut vineri la licitatie in Statele Unite pentru suma record de 114.000 de dolari, informeaza DPA.



Casa de licitatii Heritage Auctions, cu sediul in Dallas, Texas, a anuntat cu entuziasm ca a stabilit recordul pentru vanzarea celui mai scump joc video in ambalajul original.



''Rezultate fantastice pentru cel mai bine cotat exemplar din Super Mario Bros.'', a scris pe Twitter Heritage Auctions. ''NES Nintendo 1985 USA: 114.000 de dolari la…