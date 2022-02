Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat deferit justitiei intr-un dosar de camata, șantaj, trafic de persoane și proxenetism. Barbatul a fost arestat in decembrie 2020, iar de atunci a ramas dupa gratii. Alaturi de barbatul arestat preventiv…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la inchisoare pe viata un barbat de 34 de ani, acuzat de uciderea unui craiovean prin incendiere si ranirea altuia. Inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat, tentativa de omor și trei infractiuni de distrugere. In plus, a fost obligat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de un craiovean de 41 de ani, condamnat la 10 ani si 4 luni de inchisoare pentru tentativa de omor si conducere sub influenta alcoolului. Anchetatorii au sustinut ca, in iulie 2020, in timp ce era urmarit de politisti, șoferul a provocat…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, marti, mentinerea arestului preventiv fata de doi barbati judecati pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, in iulie 2021, cei doi inculpati au incercat sa vanda, in Craiova, 250 grame de cocaina. Potrivit procurorilor DIICOT, pe data…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinți au condamnat, pe 31 decembrie 2021, o fosta directoare a Direcției Județene pentru Sport și Tineret(DJST). Femeia, care a fost acuzata de procurorii DNA de abuz in serviciu și nerespectarea dispozitiilor legii privind finantele publice, a primit o pedeapsa de doi…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, luni, contestatiile formulate de doi barbati deferiti justitiei pentru trafic de droguri de mare risc. In urma hotararii instantei, cei doi inculpati vor fi judecati in continuare in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpati…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus inceperea judecarii a 36 de persoane acuzate de comiterea inșelaciune in dauna unor societați de asigurari. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se mai numara constituirea unui grup infracțional, falsul in inscrisuri și in declarații, dar și uzul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat definitiv, ieri, doi functionari ai Primariei Farcasele, Olt, la data faptelor. Cei doi inculpati au primit cate un 1 an, 8 luni si 20 de zile de inchisoare cu suspendare. Anchetatorii au sustinut ca cei doi au sustras aproape 100.000 de lei din…