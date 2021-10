Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- Cântareața Grimes a fost fotografiata în Los Angeles citind o copie a „Manifestului Partidului Comunist” de Karl Marx, la scurt timp dupa anunțul desparțirii dintre aceasta și miliardarul sud-african Elon Musk, relateaza Insider.Momentul a reprezentat și prima apariție…

- Elon Musk spune ca Jeff Bezos s-a retras de la conducerea Amazon pentru „a intenta full-time procese impotriva SpaceX”. Cum a inceput rivalitatea dintre cei doi miliardari. In primii ani ai secolului XXI, doi dintre cei mai celebri directori executivi din lume, Elon Musk si Jeff Bezos, au…

- Virgin Galactic a redeschis vanzarile de bilete pentru zborurile sale spațiale, la un preț de 450.000 dolari pe loc, scrie BBC. Compania condusa de miliardarul Richard Branson a finalizat primul sau zbor complet cu echipaj catre marginea spațiului in iulie. Firma spera sa inceapa zborurile comerciale…

- Porsche SE, holdingul care controleaza Grupul Volkswagen, a pariat recent pe rolul spațiului in dezvoltarea tehnologiilor viitoare, anunțand ca investește intr-un start-up care incearca sa rivalizeze cu Blue Origin al lui Jeff Bezos și SpaceX al lui Elon Musk, scrie CNBC, anunța Mediafax. Compania,…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…