- Nu exista an școlar in care, in județul Arad, sa nu aiba loc o bataie foarte violenta intre elevi, chiar daca este in afara școlii. De aceasta data doi dintre agresori au fost reținuți.

- Mama elevului care si-a batut diriginta pana a bagat-o in spital a contestat exmatricularea fiului, deși ea a fost martora la ceea ce s-a intamplat. Adolescentul, in varsta de 15 ani, din Targu Mures este in arest la domiciliu. Mama elevului de la Colegiul ‘Alexandru Papiu Ilarian’ din Targu Mures,…

- Tanar din Botoșani, batut crunt in gara din Bacau. A fost transportat la spital Un barbat in varsta de 33 de ani, din Botoșani, a fost agresat in urma unei discuții tensionate cu un alt barbat, vineri seara, in jurul orei 19.45, in gara din Bacau. Echipajul de jandarmi din Bacau a intervenit imediat…

- Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul celor de la UTA, a mers la spital astazi, dupa ce a acuzat stari de amețeala in timpul antrenamentului. Starea lui este stabila in acest moment, conform presei din Arad. Citește și: Miliardarul brazilian Abilio Diniz, al doilea mare acționar al Carrefour, a murit…

- Un barbat din județul Iași a fost arestat preventiv, dupa ce și-ar fi batut crunt soția pentru ca sforaia prea tare. Victima a ajuns la spital cu ruptura de splina, iar medicii au operat-o de urgența, informeaza ȘtirileProTV. Femeia, de 47 de ani, ar fi fost lovita cu pumnii in abdomen, au stabilit…

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu puțin timp. Un barbat a fost batut grav de trei persoane, iar mai apoi a murit. Deși a suferit rani grave, a refuzat sa mearga la spital, iar mai apoi a fost gasit fara suflare. Poliția a luat masuri in acest caz.

- Petardele au facut victime și in noaptea de Revelion. Patru copii și un adult au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce s-au jucat cu petarde. Au suferit rani grave și au fost transportați, de urgența, la spital. Unul dintre copii a ramas internat.