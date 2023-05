Un elev de la Colegiul Militar din Craiova dă cea mai importantă luptă şi are nevoie de noi Teodor Tanase-Nicolescu este elev in clasa a XII-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, iar anul acesta a aflat ca trebuie sa dea cea mai importanta lupta din viata lui. Lupta cu o boala nemiloasa, despre care a aflat pe neasteptate, chiar anul acesta, cand ar fi trebuit sa dea examenul de bacalaureat si sa isi urmeze visul de a deveni militar. Un elev de exceptie Teo, asa cum ii spun colegii si apropiatii, si-a dorit mult sa devina militar, sa mearga la un liceu care sa il invete ce inseamna disciplina si care sa ii asigure o cariera frumoasa. Numai ca exact cand sa finalizeze… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

