Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de politie care a intervenit intr-un scandal casnic in catunul Ponorata a fost atacat de localnici, fiind necesara interventia luptatorilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale si a jandarmilor, a informat, duminica seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Azi, 31 ianuarie, orele 12.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus au intervenit la un scandal in familie produs in Ponorata. La fața locului polițiștii au identificat apelanta, o tanara de 23 de ani și pe concubinul acesteia un tanar de 21 de ani. Polițiștii au aplanat scandalul, iar in…

- Un echipaj de poliție a fost solicitat sa intervina, duminica, in localitatea Ponorata, județul Maramureș, pentru ca un barbat se manifesta violent, informeaza jurnalistul Vasile Dale . In momentul in care polițiștii au ajuns la fața locului, barbatul respectiv și inca trei persoane au inceput sa faca…

- Mai multi politisti si jandarmi, insotiti de o grupa de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, sambata, la o petrecere organizata intr-un restaurant din Craiova. Oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de aproape 25.000 de lei. Au fost amendati atat invitatii, cat…

- Perchezitii in Maramureș. Polițiștii rascolesc județul. Vezi ce cauta… ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Ieri, 04 ianuarie, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu polițiștii din cadrul…

- Un batran in varsta de 77 de ani, din comuna Puiesti, a decedat, marti, dupa ce ar fi fost agresat de un barbat, ruda a acestuia, relateaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, o femeie a sesizat la numarul de urgenta 112 faptul ca barbatul…

- Intervenție dificila ieri, in Rodna. O femeie a sunat la 112, anunțand ca fiul sau distruge bunuri prin casa cu un topor. Mai mult, o amenința și pe ea. Au intervenit polițiștii de la Acțiuni Speciale. Un caz mai dificil de rezolvat, aseara, in Rodna. O femeie a apelat 112, cerand ajutorul oamenilor…

- F.T. In noaptea de 11 spre 12 noiembrie a.c., in intervalul orar 23:00 – 01:00, la nivelul Poliției municipiului Ploiești au fost angrenate efective de ordine publica, poliție rutiera, jandarmi și lucratori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale pentru a acționa in vederea verificarii respectarii…