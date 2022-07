Un dosar exploziv: Termocentralele Iaşului, la un pas de a fi vândute la fier vechi Primaria a incercat prin toate mijloacele sa recastige cele doua termocentrale, dar a pierdut pana acum pe toate fronturile. Compania care se ocupa de falimentul CET vrea sa acopere din datoriile de 700 de milioane de lei, o suma care depaseste, de exemplu, bugetul anual de investitii al municipalitatii. Ultima sansa pentru Primarie este recursul inaintat la Curtea de Apel. Primaria ieseana se afla intr-o situatie extrem de dificila din cauza datoriilor istorice uriase ale CET. Municipalitatea a pierdut in prima instanta procesul prin care incerca sa blocheze vanzarea la fier vechi a celor doua… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

