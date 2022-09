Cinemateca TIFF anunța o proiecție speciala la București a hipnotizantului Moonage Daydream, un film care exploreaza geniul creativ al lui David Bowie cum nici o alta producție nu a facut-o pana acum. O odisee cinematografica aflata la granița dintre documentar și imaginație, Moonage Daydream este regizat de Brett Morgen, cunoscut pentru Cobain: Montage of Heck, un documentar despre liderul formației Nirvana, sau Jane, care spune povestea lui Jane Goodall, cercetatoarea pioniera in studiul primatelor. Proiecția va avea loc vineri, 16 septembrie, de la ora 20:00, la CINEPLEXX Baneasa, in inegalabilul…