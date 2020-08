Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de la Faget, localitate aflata in carantina, se extinde. Alte cinci persoane au fost confirmate cu SARS-Cov2 fața de duminica, cand orașul a intrat in carantina și avea 47 de cazuri. Acum, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, fagetul are 52 de cazuri de SARS-Cov2 confirmate și…

- Primarul localitatii spune ca așteapta decizia autoritatilor cu privire la instaurarea carantinei zonale. Primul din cele peste 40 de cazuri de imbolnavire a fost depistat in urma cu trei saptamani, scrie pressalert.ro.Deocamdata, DSP Timis nu a comunicat rezultatele anchetei epidemiologice,…

- O femeie, de 65 de ani, din Gorj, a decedat din cauza coronavirusului. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate și 24 de cazuri noi de coronavirus, in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;585 persoane…

- Coronavirus in Romania, 11 iulie 2020. Autoritațile au anunțat sambata o creștere masiva a numarului de cazuri noi de persoane depistate cu Covid-19, respectiv 698. Spre comparație, vineri, 10 iulie, au fost anunțate 592 de cazuri. De asemenea, la ATI, in acest moment, sunt internați 239 de pacienți.…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Dambovita au fost confirmate 25 de noi cazuri COVID-19. Doua cazuri dintre cele 25, au fost confirmate la doua persoane care au lucrat la abatorul din Germania, unde peste 1380 de cazuri au fost confirmate. Cele doua persoane sunt internate la Sectia Boli…

- Luni, 22.06.2020, situația pacienților confirmați Covid19 și internați in Spitalul Județean de Urgența Valcea se prezinta in felul urmator: • La secția Boli Infectioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internati 3 pacienti confirmati Covid19: unul este asimptomatic si doi prezinta forme…

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…