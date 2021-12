Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat ca are incredere atunci cand BNR sustine ca inflatia care a ajuns la 7,09% in luna octombrie are o crestere tranzitorie. „Deficitul bugetar de 5,84, este un deficit mare pe cash pentru Romania. Acum, trebuie sa ne gandim, cum ma uit eu, ma uit ca economist, la ceea ce urmeaza…

- Probabilitatea ca un lockdown sa devina necesar crește foarte mult daca sunt ignorate regulile personale de igiena și protecție. Problema principala este, așadar, referitoare la capacitatea individuala de a respecta astfel de reguli. La rândul ei, capacitatea individuala de a respecta aceste reguli…

- Romanii care muncesc in strainatate nu stiu in ce conditii se pot intoarce in Romania de sarbatori, mai ales daca tarile din care vin sunt pe lista rosie. Autoritatile au anuntat ca vor lua o decizie privind noile restrictii saptamana viitoare.

- Calitatea aerului: Comisia decide sa trimita Romania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea legislației UE privind aerul curat și emisiile industriale. Citește și: Testarea in scoli ii irita pe toti: elevi, profesori si sindicalisti / Adrian Voica, liderul SIPA Muntenia:…

- În societatea noastra se discuta din nou despre creșterea impozitelor. Înca o data, în masura în care ne referim la impozitul pe venit, unul dintre motivele invocate pentru creșterea impozitului respectiv și pentru revenirea la un sistem progresiv este așa numita justiție sociala…

- La mai puțin de o saptamana dupa ce bancile au refuzat sa imprumute Guvernul și la numai 4 zile de la imprumutul cu cea mai mare dobanda din ultimii ani, executivul a facut un nou imprumut la o dobanda record. Daca pe 18 noiembrie, Dan Vilceanu imprumuta la dobanda de 5,26% pe an, de dat asta, la…

- Albiile raurilor pot fi securizate și prin vegetație, nu doar prin betonare, atrag atenția activiștii de mediu. Cum alegem intre soluțiile verzi și soluțiile gri de amenajare a raurilor care ne traverseaza orașele și satele? Daca optam pentru a avea vegetație pe maluri, ne apara aceasta de riscul la…

- UNSAR a luat nota de decizia Consiliului Autoritații de Supraveghere Financiara privind o societate de asigurari care nu este Membra a asociației. Impactul situației este cu siguranța important, insa piața asigurarilor RCA din Romania va continua sa funcționeze și va depași aceasta situație, iar deținatorii…