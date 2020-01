Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce proprietarul unui apartament inchiriat in regim hotelier din Brasov a alertat autoritatile, dupa ce a observat mai multe tipuri de droguri in locuinta, potrivit News.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de luni,…

- Un tinar de 27 de ani, din Burla, dat in urmarire naționala dupa ce a fost condamnat la opt luni de inchisoare a fost prins de polițiști pe Aeroportul Suceava. El a fost condamnat de Judecatoria Radauți la 8 luni de inchisoare cu executare și la plata unei amenzi penale in cuantum de 1.800 de […]

- Un tanar de 22 de ani din Bucuresti a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu masina un pieton care traversa strada si a plecat de la locul accidentului. Tanarul avea permisul suspendat la acel moment, el fiind prins de sase ori in acest an in timp ce conducea fara permis.

- Tribunalul Militar Bucuresti a emis o prima sentinta intr-un dosar de furt in care un pompier de la ISU a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca i-a furat banii unui coleg, iar cand ancheta s-a apropiat de el a aruncat banii in toaleta unitatii de pompieri la care lucra.

- Un roman in varsta de 37 de ani a fost arestat de agentii FBI in Statele Unite, dupa ce l-au prins instaland skimmer și camere de supraveghere pe bancomate.Citește și: CNN arunca BOMBA: doua dintre marile economii ale lumii au ajuns in recesiune Potrivit autoritaților, Alexandru Cosmin…

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare.Potrivit sursei citate,…

- Politistii din Aiud au pus in executare un mandat de arestare preventiva care il vizeaza pe un barbat, de 44 de ani, din comuna Stremt, fata de care judecatorii au dispus cercetarea in stare de arest preventiv, pentru infractiuni la regimul circulatiei rutiere.

- Kyle Larson a intrerupt seria neagra de 75 de curse fara victorie in campionatul mondial de automobilism viteza NASCAR. Pilotul american a castigat prima cursa a etapei a doua din play-off, desfasurata in orasul Dover din statul Delaware.