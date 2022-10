Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladeaza de la o zi la alta, in timp ce Vladimir Putin comanda din ce in ce mai multe atacuri cu drone asupra Kievului, dar și a altor orașe ucrainene. Volodimir Zelenski a trimis un mesaj dur in timpul nopții de luni spre marți, dupa ce țara sa a primit […] The…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca nu este nevoie de noi lovituri masive asupra Ucrainei, aparand totodata recenta mobilizare militara a țarii sale și afirmand ca aceasta se va incheia in urmatoarele cateva saptamani. Comentariile președintelui rus Vladimir Putin de vineri sugereaza…

- Reluarea negocierilor cu Ucraina, vehiculata tot mai des de partea rusa in ultima vreme, ascunde un plan secret al lui Putin, scrie publicația rusa independenta Meduza. Liderul de la Kremlin nu ar urmari sub nicio forma incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului,…

- Experții de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) subliniaza ca in Rusia exista indoieli tot mai mari cu privire la capacitatea lui Putin de a atinge obiectivul promis de „denazificare” a Ucrainei și exista acuzații la adresa serviciilor speciale rusești și a Ministerului Apararii care ar putea…

- Președinta Comisiei Europene a vorbit, joi, despre crimele de razboi comise de armata rusa in Ucraina, la comanda președintelui Vladimir Putin. Aceasta a oferit un interviu cotidianului Bild TV, in care a dezvaluit modul in care considera ca liderul Kremlinului trebuie sa fie cercetat de lege și pedepsit.…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Mesajele socante transmise de presedintele rus Vladimir Putin la o „lectie deschisa" tinuta in fata unui grup de elevi, carora le-a vorbit despre „enclava antirusa" din Ucraina sau despre faptul ca Ucraina nu este un stat, au facut ca un alt aspect al intalnirii sa treaca mai putin observat. Si anume,…

- Vladimir Putin a semnat saptamana trecuta un decret prin care va crește forța armata activa in Ucraina, cu 137.000 de membri. Cu toate ca numarul militarilor ruși va fi de 1,15 milioane, este improbabil ca aceasta mișcare sa modifice considerabil șansele de caștig ale țarii in razboiul din Ucraina,…