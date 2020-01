Un deputat dezvăluie practicile profesorului Beuran: El este prototipul Dumnezeului medical care şi-a construit o camarilă Parlamentarul USR Emanuel Ungureanu a afirmat ca a aflat despre moartea femeii de 66 de ani „de la o asistenta care este avertizor de integritate”. Ungureanu a declarat ca timp de sapte zile personalul medical cu pregatire medie – asistente si brancardieri - din spital nu au spus nimic, iar acestia au inceput sa vorbeasca dupa ce „s-a auzit” in spital ca ar urma ca asistentii sa fie invinovatiti pentru incidentul care a dus la deces, scrie News.ro.



Sursa articol si foto: rtv.net

