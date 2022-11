Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit petrolier din regiunea Rusiei Briansk, oras la 150 km de granita cu Ucraina, era in flacari miercuri, potrivit guvernatorului local, citat de France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.

- Președintele rus s-a intalnit vineri, pentru prima oara, cu mame și soții ale combatanților ruși, sub presiunea cererilor multor femei din Rusia, formulate in ultimele saptamani, sa li se spuna care este soarta fiilor lor, care sunt condițiile in care sunt nevoiți ei sa serveasca țara. Numai ca, din…

- Saptamana care vine va fi și mai dificila, ca urmare a caderii zapezii și scaderii temperaturii Corespondenți ai agențiilor internaționale de presa, preluați de ”Le Figaro” sau Radio France Internationale, au anunțat joi dimineața ca trupele ruse au lovit din nou, masiv, mai multe orașe din Ucraina,…

- Un depozit de petrol a luat foc sambata in urma unui atac in regiunea rusa Belgorod, de la granita cu Ucraina, a transmis un oficial local, in contextul inmultirii loviturilor in aceasta zona in ultimele zile, relateaza AFP. "Inca un bombardament acasa. Unul dintre proiectile a lovit un depozit de petrol",…

- Un bombardament ucrainean in regiunea Belgorod, in Rusia, situata la frontiera cu Ucraina, a aruncat in aer un depozit de munitie, potrivit guvernatorului regiunii ruse Viaceslav Gladkov, relateaza AFP. "In urma unui atac al fortelor armate ucrainene, un depozit de munitie a explodat intr-un sat din…

- Un incendiu a izbucnit luni la un depozit al armatei ruse situat in satul Burmakino, regiunea Iaroslavl. In plus, canale din Telegram din Rusia scriu despre explozii in trei regiuni rusești de la granița cu Ucraina, și anume in Belgorod, Briansk și Kursk.

- Un astronaut american, Franck Rubio, și doi cosmonauți ruși, respectiv Serghei Prokopiev și Dmitri Petelin, au stabilita decolarea spre Stația spațiala internaționala (ISS) miercuri, 21 septembrie. Un rar semnal de cooperare in plina tensiune legata de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Decolarea are…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite intr-un bombardament ucrainean al postului de frontiera Logacevka, in sud-estul Rusiei, anunta intr-un comunicat guvernatorul rus al regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, relateaza AFP. "Din nefericire, exista un mort, un cetatean ucrainean…