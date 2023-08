Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii nu va marca implinirea unui an de la moartea mamei sale, fosta regina Elizabeth a II-a, printr-un eveniment public oficial sau o reuniune privata a familiei, a declarat vineri un purtator de cuvant regal, informeaza Reuters.Regele Charles, in varsta de 74 de ani,…

- ● Viața și istoria campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt sarbatorite intr-un eveniment de arta și arhitectura la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura.● Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului UPT va ajunge și…

- Puțina istorie. In aceasta vara se implinesc zece ani de cand stadionul „Municipal” din Bacau a ieșit din circuitul competițional și a intrat intr-o adevarata gaura neagra. In august 2013, primarul de atunci al Bacaului, Romeo Stavarache semna contractul pentru reabilitarea arenei. Inițial, „Municipalul”…

- Cea de-a XI-a expoziție din cadrul proiectului intitulat „Colecții și colecționari din Romania” și intitulat „Zestre stramoșeasca” prezinta costume tradiționale din diferite zone ale țarii, reunite in colecția Florinei Jinga și va avea vernisajul vineri, 30 iunie, la ora 12:00, la Muzeul Satului Banațean,…

- Castigator al Cupei Romaniei cu „Leii din Banat” in doua perioade diferite ale carierei de jucator, sarbul Milos Pesic revine la Timisoara, dar intr-o pozitie noua, cea de antrenor secund al tehnicianului Dragan Petricevic. Pesic (38 ani) e antrenor inca din anul 2021, cand activa in prima liga din…

- Carpathian Single Malt Whisky si-a continuat calatoria in jurul Romaniei cu o noua destinatie: regiunea Banat, prilej pentru a sarbatori si a puncta cele mai importante realizari pe care le-a avut in primul an de la dezvaluire. Alexandrion Group, producatorul Carpathian Single Malt Whisky, a organizat…

- UVT va invita la conferința „A scrie, a traduce”, susținuta de Mircea Cartarescu și Bruno Mazzoni, care va avea loc in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara pe data de 31 mai, incepand cu ora 18:00. Aceasta seara este dedicata pasiunii pentru literatura și traducere și va ofera o oportunitate…

- Vineri, la Timișoara a avut loc deschiderea Bienalei Art Encounters, cel mai mare eveniment de arta contemporana din oraș. 15 spații expoziționale din Timișoara au fost activate și au intampinat deja un numar destul de mare de vizitatori. Special pentru acest eveniment a fost deschisa și o incapere…