- Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei, acesta a fost resimtit si in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anuntat Agentia Geologica din SUA, informeaza Reuters.

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE. Maduro…

- Un numar de 17 persoane au murit sâmbata dimineata într-un club din capitala Venezuelei, Caracas, în urma unei busculade create de explozia unei grenade lacrimogene lansate în timpul unei încaierari. „O disputa a izbucnit la primele ore…

- Venezuela nu mai poate face fata inflatiei, iar preturile bunurilor de consum continua sa creasca, atingand record dupa record. In acest context, populatia tarii se refugiaza in bitcoin, potrivit Quartz. Fondul Monetar International prezice ca preturile de consum in regiune vor creste cu…