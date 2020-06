Un cutremur, de magnitudine 1.7 grade, i-a speriat pe croati in miez de noapte

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in sudul Californiei si a avut epicentrul in apropiere de Ridgecrest, un oras care, in iulie 2019, a fost lovit de mai multe seisme in lant, care au provocat moartea unei persoane si numeroase pagube materiale, relateaza joi…

- Este și cazul premierului Jacinda Arden, care se afla intr-un platou de televiziune pentru a oferi un interviu LIVE in momentul in care s-a produs cutremurul. Seismul, cu o magnitudine de 5,6 grade pe scara Richter, a avut loc chiar luni dimineața in largul coastelor la o adancime de 52 de kilometri,…

- Garda de Mediu a dat amenzi foarte mari primarilor mai multor localitatilor din judetul Galati, unde in ultima perioada au fost descoperite neregulile importante in gestionarea deseurilor. Primarii trebuie sa-i identifice pe vinovati si sa recupereze de la ei contravaloarea sanctiunii, in caz contrar…

- Mai sunt cateva zile pana la vara, iar oamenii deja iși aleg destinațiile turistice unde iși vor petrece timpul liber. Printre cele mai cautate destinații se numara și Croația, o țara europeana unde este așteptat anual un numar mare de vizitatori. Turiștii sunt așteptați pe litoralul de la Marea Adriatica,…

- Ateliere de reparatii incaltaminte, feronerie, ateliere foto, agentii de turism si aproape toate magazinele s-au redeschis luni in Croatia, in prima dintre cele trei faze de relaxare graduala a masurilor de izolare, dupa ce autoritatile au decis ca pandemia de coronavirus este sub control, relateaza…

- Cutremurul care a zdruncinat capitala croata Zagreb acum o luna a provocat pagube estimate la circa 42 miliarde de kuna (6 miliarde de dolari), iar Croatia va incerca sa obtina ajutor extern pentru a finanta activitatile de reconstructie, a anuntat miercuri guvernul croat, potrivit Agerpres, care citeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.4 grade a fost inregistrat la ora 21.22, in judetul Vrancea, la adancimea de 147km.Seismul a fost localizat de aparatura de specialitate a Institutului national de Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului la coordonatele Latitudine 45.6411deg;N ; longitudine 26.6155deg;E.Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.5 aavut loc, in sudul statului american Idaho, la 02.52 Ora Romaniei 17:52 Ora locala , la numai 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 44.52 N ; 115.11 V, la 730 km S de Calgary Canada pop: 1,020,000 , 133 km NE de Boise pop: 146,000 si 70 km…