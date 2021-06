Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a provocat panică în estul Turciei Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a provocat vineri panica in Bingol, in estul Turciei, fara a se semnala victime sau pagube provocate de seism in acest oras cu 160.000 de locuitori, informeaza EFE. Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea municipalitatii Kigi, provincia Bingol, potrivit datelor agentiei turce de gestionare a dezastrelor AFAD. Miscarea seismica a fost resimtita si in provincii invecinate, precum Elazig sau Erzincan. Intrucat epicentrul este situat intr-o zona rurala si muntoasa, ar putea dura ore intregi pana cand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

