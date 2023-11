Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 29 octombrie, in urma investigațiilor și probelor administrate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au dispus reținerea pentru 24 de ore, a unei femei de 27 de ani din Beclean, cercetata pentru comiterea infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare in…

- Luni, 23 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din Baia Mare, cu privire la faptul ca, din data de 19.10.2023, nu mai știe nimic de soțul sau, CIOBANU VASILE de 41 de ani, iar telefonul acestuia este inchis din aceeași zi. Semnalmente:…

- Un barbat de 47 de ani, din municipiul Bacau, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, fiind banuit de comiterea infracțiunilor de șantaj și inșelaciune. Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada aprilie – iulie, un barbat de 47 de ani din municipiul Bacau…

- Un agent de paza a mers la jocuri de noroc in timpul programului, unde a pierdut incasarile firmei la care lucra, apoi a pretins ca a fost talharit, informeaza, sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, noteaza Agerpres. "La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 21,09, politistii…

- Un camionagiu a fost atacat cu sabia intr-o benzinarie din Huedin, i-au fost taiate roțile, iar barbatul care a facut asta a fost reținut de polițiști și ulterior eliberat de procurori, scrie portalul local de știri Info Huedin.Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza, 2 octombrie, cand un Porsche Panamera…

- Politistii din Vrancea cauta un minor, in varsta de 15 ani, din comuna Vizantea Livezi, care a disparut in data de 19 septembrie a.c., in timp ce se afla in municipiul Focșani. La data de 19 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat cu privire la faptul ca minorul TELEGARU…

