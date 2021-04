Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Coreea de Sud, acuzati de vandalizarea unei creatii a artistului american de graffiti JonOne, au spus ca au improscat vopsea peste desen intrucat au crezut, in mod eronat, ca este vorba despre ''arta participativa'', a spus vineri curatorul expozitiei, potrivit Reuters.…

- Doi tineri din Coreea de Sud, acuzati de vandalizarea unei creatii a artistului american de graffiti JonOne, au spus ca au improscat vopsea peste desen intrucat au crezut, in mod eronat, ca este vorba despre "arta participativa", a spus vineri curatorul expozitiei, potrivit Reuters.

- Doi tineri din Coreea de Sud, acuzati de vandalizarea unei creatii a artistului american de graffiti JonOne, au spus ca au improscat vopsea peste desen intrucat au crezut, in mod eronat, ca este vorba despre ''arta participativa'', a spus vineri curatorul expozitiei, potrivit Reuters. Citește…

- Coreea de Sud a fost de acord cu o majorare cu 13,9% a contributiei sale la gazduirea pe teritoriul sau a celor aproximativ 28.500 de militari americani in 2021, cea mai mare crestere anuala in aproape doua decenii, a anuntat miercuri Ministerul de Externe de la Seul, transmite Reuters. …

- Vedeta pop Lady Gaga ofera o recompensa de 500.000 de dolari pentru inapoierea celor doi ciini ai sai din rasa Bulldog Francez, Koji si Gustav, furati in timpul unei altercatii violente in Los Angeles soldate cu ranirea grava a unui barbat, au precizat joi fortele de ordine si o sursa apropiata cintaretei,…

- Ambasadorul Italiei in Republica Democratica Congo si un carabinier care il insotea au fost ucisi intr-un atac impotriva convoiului Misiunii ONU cu care se deplasau in estul acestei tari, a anuntat Ministerul de Externe de la Roma intr-un comunicat, transmit ANSA si Reuters. Citește și: Valeriu…

- Statele Unite au pus sub acuzare trei programatori nord-coreeni pentru un furt cibernetic de peste 1,3 miliarde de dolari, in bani si criptomonede, in care au fost afectate companii de la banci la studiouri de film, a anuntat, miercuri, Departamentul de Justitie, transmite Reuters. Citește…

- Elon Musk a promis un premiu de 100 mil. dolari celui care ofera cea mai buna tehnologie pentru captarea emisiilor de dioxid de carbon Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla, a promis un premiu in valoare de 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea celei mai bune tehnologii de captare a emisiilor…