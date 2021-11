Un cuplu din Noua Zeelanda a descoperit in gradina casei un cartof gigantic care ar putea fi cel mai mare din lume. Colin si Donna Craig-Brown, care locuiesc in regiunea Waikato, de pe Insula de Nord, pliveau gradina cind Colin a descoperit cartoful de 7,9 kilograme, potrivit relatarilor din presa locala. "Am bagat furca, l-am smuls din pamint si mi-am spus Dumnezeule, ce avem noi aici? Si m