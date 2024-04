Un cuplu a descoperit sub podeaua din bucătărie o comoară

In timp ce-și renovau bucataria din casa lor veche, doi soți din Dorset, Anglia, au descoperit o comoara formata din peste 1.000 de monede vechi, din secolul al XVII-lea, care era ascunsa sub podea. Betty și Robert Fooks au decis sa scoata pardoseala de beton din bucatarie, pentru a mari inalțimea incaperii. Robert, care este inginer agronom, s-a apucat de treaba și in scurt timp a descoperi