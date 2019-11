Stiri pe aceeasi tema

- Les Echos: Copilaria. Totul se joaca în primele 1.000 de zile ● The Guardian: Un ziar german îl investigheaza pe noul proprietar pentru rolul de informator al Stasi. Holger Friedrich de la Berliner Zeitung recunoaste ca a lucrat pentru politia secreta est-germana ● Turbulența politica din…

- Un iranian de 30 de ani a murit in noaptea de marți spre miercuri in Berlin, dupa ce a fost aruncat sub un roțile unui metrou in timp ce incerca sa impiedice agresarea unei persoane intr-un fotoliu cu rotile, potrivit procuraturii locale și presei, relateaza AFP. In jurul miezului nopții, victima a…

- Un iranian de 30 de ani a murit în noaptea de marți spre miercuri în Berlin, dupa ce a fost aruncat sub roțile unui metrou în timp ce încerca sa împiedice agresarea unei persoane într-un fotoliu cu rotile, potrivit procuraturii locale și presei, relateaza AFP.În…

- Romania trece la ora de iarna in noaptea de sambata spre duminica. Ceasul se da inapoi, ora 4:00 devenind ora 3:00. In era becurilor economice, introdusa inițial pentru a face economii de resurse, schimbarea orei a ajuns sa fie mai mult un disconfort, producand perturbari de bioritm, se arata pe Hotnews.…

- Timp de 2 zile, 300 de participanți din țara și din strainatate (Anglia, Germania, Italia) participa la cea de a doua ediție a Conferinței de ingrijire a pacientului, cu tema “Rolul comunicarii in ingrijirea pacientului – Comunicarea devine o arta atunci cand vine din inima”. Ministrul sanatații Sorina…

- Surpriza momentului in afacerile romanesti vine din partea lui Mircea Andreev, proprietarul APAN Braila, care a reusit sa obtina un contract exclusiv cu concernul Honda pentru a se ocupa de vanzarea masinilor lor (inclusiv cele electrice) in zona Frankfurt din Germania.

- Banii ar fi principalul motiv pentru care autoritațile din Germania au trimis ani la rand, la reabilitare in Romania, tineri consumatori de droguri ori cu probleme de comportament care, altfel, riscau sa ajunga la inchisoare. Programele de recuperare la noi sunt și de trei ori mai ieftine decat in Germania.…

- Donald Trump și Klaus Iohannis s-au intalnit marți la Casa Alba, abordand mai multe subiecte care au legatura cu parteneriatul dintre cele doua state. Președintele american apreciaza rezultatele luptei anticorupție din Romania, spunand ca ”a auzit ca am facut progrese uriașe”. In plus, Trump…