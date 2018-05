Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes, anunta News.ro.Informatia a…

- Organizatorii Festivalului de la Cannes au denuntat luni ''actiunile'' producatorului Paulo Branco, care doreste sa interzica proiectia filmului ''The Man Who Killed Don Quixote'', regizat de cineastul britanic Terry Gilliam, ce ar trebui sa aiba loc pe 19 mai, in…

- Regizorul si scenaristul Vittorio Taviani, unul dintre maestrii cinematografiei italiene, a murit la varsta de 88 de ani, dupa o suferinta indelungata, si va fi incinerat intr-o ceremonie privata, a anuntat fiica sa, scrie bbc.com. Vittorio Taviani si fratele sau, Paolo, in varsta de 87 de ani, au…

- Lansarea in cinematografe a peliculei "The Man Who Killed Don Quixote", un film indelung asteptat al regizorului Terry Gilliam, este blocata de un conflict judiciar care il opune pe renumitul cineast britanic producatorului portughez Paulo Branco, a anuntat miercuri AFP. Dosarul principal…

- Lansarea in cinematografe a peliculei "The Man Who Killed Don Quixote", un film indelung asteptat al regizorului Terry Gilliam, este blocata de un conflict judiciar care il opune pe renumitul cineast britanic producatorului portughez Paulo Branco, a anuntat miercuri AFP. Dosarul principal…

- Festivalul de la Cannes 2018 a anuntat ca sectiunea sa pentru filme clasice va aduce un omagiu celebrului "2001: A Space Odyssey", la 50 de ani de la premiera acestui film al lui Stanley Kubrick, din care se va proiecta in premiera o noua copie care respecta formatul de 70 de milimetri, relateaza…

- „Lotul Turceni-Rovinari" este in asteptarea verdictului judecatorilor dupa ce, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie au avut loc pledoariile finale in dosarul in care cap de afis sunt Victor Ponta si Dan So...