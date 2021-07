Stiri pe aceeasi tema

- Politia kenyana a anuntat joi arestarea unui barbat de 20 de ani, prezentat drept „un vampir insetat de sange”, care a recunoscut uciderea a peste zece copii in ultimii ani, relateaza AFP. Masten Milimo Wanjala, de 20 de ani, a fost arestat miercuri pentru uciderea a doi copii ale caror cadavre au fost…

- Pana la amiaza, Inspectoratul General al Politiei a inregistrat 57 de incalcari ale legislatiei electorale. La un briefing de presa, seful-adjunct al Inspectoratului General al Politiei Marin Maxian, a declarat ca politia documenteaza patru cazuri de presupusa mituire electorala, sase cazuri de fotografiere…

- „Fac orele in jurul unor copaci: au copacul de matematica, au copacul de limba engleza”, spune Veronica Pintilie, sau Mwende, dupa numele ei in dialectul swahili.Cand pandemia ne punea tuturor viața in stand by, Veronica Pintilie, o romanca stabilita in Statele Unite ale Americii, lua o decizie cruciala.…

- Anchetatorii care au sapat sub casa unui criminal in serie, la marginea orașului Mexico, au gasit pana acum 3.787 de fragmente de os care par sa aparțina a numai puțin de 17 victime. Suspectul, in varsta de 72 de ani, identificat de procurori ca „Andres”, a fost macelar, potrivit The Guardian . Procurorii…

- 20 de polițiști de frontiera au primit ceasuri inscripționate cu simbolistica Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, cu ocazia sarbatoririi a 29 de ani de existența instituționala. Polițiștii de frontiera sarbatoresc la 10 iunie ziua profesionala. Cu acest prilej, Petru Corduneanu, șeful…

- Trei ofițeri ai poliției au vizitat astazi Sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Despre asta a anunțat secretarul general PAS, Andrei Spinu, printr-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook. In urma versiunilor vehiculate pe rețelele sociale poliția a venit cu precizari, astfel fiind in perioada…

- Arestarea unor VIP-uri a deschis „poarta” pentru a vedea primul popas spre calvarul pușcariilor din Romania. Condițiile din locurile de reținere și arestare preventiva sunt, dupa opinia celor care au tr...