Împușcături la parada Super Bowl, în SUA: Un om a murit, iar alți nouă au fost răniți O persoana a murit si mai mult de 20 de persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma in Missouri, la parada care a urmat victoriei echipei Kansas City Chiefs la Super Bowl. Presedintele Joe Biden a facut apel la Congres si la tara sa actioneze in urma impuscaturilor in masa de miercuri. Oficialii au declarat ca au tratat opt victime care se aflau in stare de pericol imediat pentru viata si alte sapte care au suferit rani care s-ar putea dovedi mortale. Noua copii se numara printre raniti – se asteapta ca toti sa se recupereze. Politia a declarat ca a arestat trei suspecti in legatura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

