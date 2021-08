Un craiovean a murit după ce mopedul său a intrat în coliziune cu un autoturism Un craiovean de 60 de ani a murit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce mopedul sau a intrat in coliziune cu o mașina la ieșirea din Segarcea. Noaptea trecuta, politisti din cadrul Politiei Orasului Segarcea au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DJ 561 a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din Craiova, pe DN561, la iesire din localitatea Segarcea, din directia Segarcea catre Calopar, a intrat in coliziune cu un moped condus de un barbat de 60 de ani, din Segarcea, in aceeași direcție… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de doar 17 ani a murit, noaptea trecuta, in apropierea localitatii doljene Secui, pe DN55, dupa ce a fost lovit de un tir. „Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati, noaptea trecuta, cu privire la faptul ca pe DN 55, a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat…

- Un barbat a murit dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe ruta Turda-Aiud, vineri dimineața.„O autospeciala, doua echipaje SMURD, doua echipaje SAJ și un elicopter SMURD au fost alertate in urma unui accident rutier care s-a produs in zona KM 68, pe A10, sensul de mers dinspre Turda spre…

- Autobuzul a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara in varsta de 31 de ani, din Craiova.„La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un autobuz condus de un barbat de 39 de ani, din Craiova, pe Bulevardul 1 Mai, la intersectia cu strada Dimitrie Gerota, a lovit din…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…

- De asemenea, doua femei, pasagere in autoturism, au fost ranite, respectiv o femeie de 34 de ani, din municipiul București, care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD și alta de 36 de ani, din municipiul București, care a fost transportata la spital cu ambulanța SAJ, pentru acordarea de…

- Azi-noapte, la ora 00.30, polițiștii din Baia Sprie au depistat in trafic pe strada Campului, un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 38 ani din oraș. In urma testarii conducatorului cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,72 alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care…

- Barbatul de 41 de ani, din Cugir, care in cursul nopții de sambata, a condus baut și fara permis un autoturism și provocat un accident rutier pe DJ 704 a fost reținut de polițiști. Informații de background: La data de 22 mai 2021, in jurul orei 21.45, polițiștii din Cugir au fost sesizați cu privire…

- EVENIMENT RUTIER, PE FONDUL CONSUMULUI DE ALCOOL La data de 8 mai a.c., ora 15.51, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost prin apel SNUAU 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. La scurt timp, polițiștii au identificat in comuna Paunești, un tanar…