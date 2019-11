Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la un pas de cel mai spectaculos Black Friday din istoria comertului romanesc. Specialistii estimeaza incasari de 300 de milioane de euro la editia din aceasta luna. Unele magazine au lansat deja oferte speciale si mizeaza pe cresterea substantiala a vanzarilor.

- Un fost responsabil al gruparii Stat Islamic (SI) care a furnizat informatii ce au condus la Abu Bakr al-Baghdadi, mort la sfarsitul saptamanii trecute intr-o operatiune a fortelor speciale americane, ar trebui sa primeasca intreaga sau o parte din recompensa de 25 milioane de dolari promisa oricui…

- O sticla de whisky din „Sfantul Graal” al whisky-urilor a fost vanduta pentru suma record de 1,45 milioane de lire sterline, sau circa 1,7 milioane de euro, a declarat, vineri, casa de licitatii...

- Un tanar din Prahova a crezut ca a dat lovitura atunci cand a gasit intr-un dulap din casa nou cumparat un card bancar cu tot cu plicul in care afla și codul PIN. In cateva ore a cumparat tot ce și-a dorit, cheltuind peste o suta de mii de lei, chiar daca banii nu-i aparțineau. Barbatul a declarat ulterior…

- "La anu' ne propunem sa recoltam din padurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezinta 1% din cat exista. Va imaginati dvs. ca aceasta resursa este vulnerabila daca culegi fructe de 1%? Din aceste considerente va spun ca padurile nu sunt in pericol in Romania. Padurile sunt frumoase,…

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite MEDIAFAX.Sectorul industrial este…

- Cea mai grea Biblie din lume are 547 de kilograme, este groasa de 2,5 metri si are 8.048 de pagini. Cea mai mica Biblie din lume, sub forma unui microfilm, care a ajuns si pe luna in 5 februarie 1971, poate fi vazuta si intr-o expozitie, la Timisoara.

- Un automobil marca Aston Martin folosit de James Bond in sase filme ale seriei s-a vandut la licitatie pentru suma de 6,4 milioane de dolari! Pretul a depasit suma maxima estimata experti inaintea scoaterii la vanzare.