Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 11 ani a murit dupa ce și-a pierdut cunoștința la bordul unui zbor al companiei Turkish Airlines care se indrepta din Istanbul spre New York, serviciile medicale nereușind sa-l mai resusciteze dupa ce avionul a efectuat o aterizare de urgența la Budapesta, relateaza agenția de…

- Presedintele Joe Biden s-a impiedicat si a cazut joi, dupa ce a inmanat ultima diploma la ceremonia de absolvire de la Academia Fortelor Aeriene americane, dar s-a ridicat rapid si s-a intors la locul sau, relateaza Reuters. In varsta de 80 de ani, presedintele american a cazut in fata, s-a sprijinit…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Romanul a murit pe centura M0 din jurul Budapestei. Barbatul calatorea…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara. Un copil de 3 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat decesul acestuia. Doi copii si doi adulti sunt in continuare disparuti. Mobilizare de forțe, duminica seara, pentru salvarea unor…

- O aeronava Tarom care se indrepta spre Romania a aterizat de urgența, noaptea trecuta, in urma unei amenințari cu bomba. De asemenea, mai multe curse au intarziat dupa ce sistemul informatic al aeroportului Henri Coanda a cazut. La bordul unui aeronave Tarom, care venea dinspre Tel Aviv, a fost anunțata…