Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica si haos, sambata seara, la Constanta. Circa 300 de persoane din cartierul constanțean Henri Coanda au ieși din blocuri in seara zilei de sambata, 11 februarie, crezand ca urmeaza ca Romania sa fie lovita de un cutremur. De la ce a pornit totul? Panica s-a instalat dupa ce unii oameni au…

- Oamenii au ieșit din campusul social Henri Coanda din Constanta sambata seara, 11 februarie, in jurul orei 21.45, de teama unui eventual cutremur, a informat IPJ Constanța, duminica dimineața. Barbatul care a apelat numarul 112 și a susținut ca a fost cutremur a fost amendat de oamenii legii. Polițiștii…

- Pompierii de la Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD, au intervenit la fața locului. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita, conștienta. Aceasta a fost asistata medical la fața locului și transportata…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o baraca produs pe strada Caraiman, langa Oil Terminal. La locul solicitarii au fost trimise echipaje de prim ajutor.…

- Costi si Maria au devenit sot si sotie anul trecut. Fostul rugbyst constantean Costi Gheara si sotia sa, Maria Miss Romania in 2012, in cadrul "Bucharest Fashion Weekldquo; , sunt in culmea fericirii, dupa ce a venit pe lume rodul marii iubiri care ii leaga un baietel, care va purta prenumele Noah Petru.…

- Toni Tapalovic (42 de ani), fostul antrenor cu portarii de la Bayern Munchen și cavalerul de onoare al lui Manuel Neuer (36), a fost dat afara de clubul bavarez dupa 11 ani și jumatate. Tapalovic ar fi fost prins de antrenorul Julian Nagelsmann ca ar fi „scurs” informații ale staff-ului tehnic catre…

- La data de 22 ianuarie a.c., in jurul orei 20.40, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la un apartament al unui bloc de pe strada Baba Novac are loc un incendiu.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma,…

- Pompierii ieseni lupta in aceasta dupa amiaza pe mai multe fronturi. Un echipaj de interventie din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi intervine la un incendiu produs la boxa de depozitare in subsolul unui imobil situate pe strada Otelariei din municipiul Iasi. De asemenea, doua autospeciale de…