- Robert O'Brien, consilierul pentru Securitate Nationala al lui Donald Trump, presedintele in functie al SUA, a parut sa confirme, luni dupa-amiaza, victoria lui Joseph Biden in scrutinul prezidential, semnaland ca Administratia de la Washington pregateste o "tranzitie profesionala", scrie Mediafax.

- Echipa presedintelui ales al SUA, Joseph Biden, asteapta ca Administratia pentru Servicii Generale sa confirme oficial victoria in scrutinul prezidential. Echipa lui Donald trump trage de timp.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a felicitat marti pe Joseph Biden pentru victoria în scrutinul prezidential din Statele Unite si a pledat pentru intensificarea relatiilor dintre Ankara si Washington, potrivit cotidianului Le Figaro. "Actualele încercari cu care ne confruntam…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Echipa de campanie electorala a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, se pregateste sa revendice victoria imediat ce va calcula ca a depasit pragul de 270 de voturi in Colegiul electoral federal."Noi am spus mereu ca obiectivul este sa obtinem…