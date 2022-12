Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au reținut pentru 24 de ore un consilier juridic din Primaria Lupeni.Constantin Paval, consilier juridic principal in cadrul Compartimentului Juridic al primariei municipiului Lupeni, județul Hunedoara, este acuzat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CANCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptelor președinte al Consiliului județean Brașov (in prezent aflat in stare de deținere pentru executarea unei pedepse) pentru savarșirea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a inculpatului PALMER-HIRTOPANU HORIA, director al Unitații de Management al Proiectelor pentru Modernizarea…