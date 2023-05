Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cutite, sezonul 11. Editia de miercuri, 17 mai 2023, a emisiunii de la Antena 1 a adus pe micile ecrane clipe tensionate. Diane Inamahoro, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea, a leșinat pe platoul de filmare, iar medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

- Ediția din aceasta seara a adus, din nou, o eliminare. Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu s-a salvat, concurenții lui Sorin Bontea și ai lui Catalin Scarlatescu au ajuns la duel, iar proba nu a fost deloc ușoara, din contra, i-a pus in incurcatura.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un moment tensionat, dupa ce Sorin Bontea a decis sa iși foloseasca una dintre amulete. Și pentru a complica lucrurile, juratul s-a gandit sa puna in joc avantajul cu care a reușit sa ii puna in incurcatura pe concurenții celorlalte echipe.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite continua cu un concurent deosebit, cu un trecut tumultos, dar cu o pasiune pentru arta. Ciprian Golan este unul dintre cei mai rebeli concurenți care au venit, pana acum, in emisiune. Barbatul a vrut sa exprime cat mai mult acest lucru, astfel ca…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea și-a adaugat o amuleta prețioasa in arsenalul avantajelor cu care va intra in etapa confruntarilor pe echipe. Invitata la degustare, Alina Ceușan, a ales lasagna in 11 straturi preparata de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care a inregistrat…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiența culinara impresionanta. In aceeași ediție, Sorin Bontea a obținut o noua victorie la jocul de amuleta, c

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite i-a adus in fața telespectatorilor pe Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu intr-o ipostaza mai rar intalnita. Cei doi au ignorat faptul ca sunt filmați și au spus lucrurilor pe nume. Insa, discuția s-a aprins și au inceput sa strige unul la celalalt.…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.