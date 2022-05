Fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, unde ocupa funcția din martie 2021, Aurelian Paduraru a fost numit luni șef al Garzii Nationale de Mediu. Cariera lui este legata de postura de sef al Serviciului Public Comunitar de Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor din Galati. La 53 de ani, Paduraru colonel in rezerva si membru PNL Galati, trecerea sa in rezerva avand loc in urma cu patru ani. In plan politic, a candidat in 2020 pentru functia de primar la Foltesti, fara a reuși sa caștige alegerile. Paduraru i-a luat locul colegei sale de partid din filiala galațeana, Marioara Gatej.…