Un cocktail cu anticorpi pentru Covid-19 al Regeneron are o eficacitate de 81,6% (Studiu clinic)

- Actiunile companiei au crescut cu aproximativ 1,2% in urma informatiei, investitorii anticipand ca datele vor sustine evaluarea efectuata in prezent de autoritatile de reglementare privind extinderea utilizarii terapiei in prevenirea Covid-19 la persoanele care nu sunt expuse la virus. Terapia cu anticorpi,…

- Terapia cu anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2 a fost administrata, in premiera, vineri, unui pacient internat in Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, pacientul care a beneficiat…

- Vaccinul anti-COVID-19 Pfizer/BioNTech a demonstrat o eficacitate de 90,7% impotriva coronavirusului intr-un studiu clinic efectuat pe copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat vineri producatorul american, potrivit Reuters. Concluziile au fost trase de speciliști in urma unui studiu la…

- Cocktailul cu anticorpi pentru Covid-19 al AstraZeneca este eficace nu doar pentru prevenirea contractarii bolii ci si pentru tratarea simptomelor in prima saptamana de boala, ajutand la evitarea formelor severe si a deceselor, transmite Reuters. Medicamentul, care este o combinatie a doi anticorpi…

- Un studiu realizat recent de compania britanica AstraZeneca arata ca un medicament realizat din anticorpi ar reduce semnificativ riscul producerii unor forme severe in infecția cu Covid-19. Concluziile apar in cadrul unui studiu in faza avansata, a anuntat luni producatorul britanic de medicamente,…

- Johnson & Johnson a spus marți ca administrarea unei a doua doze din vaccinul sau contra Covid-19 la doua luni dupa prima a crescut eficiența produsului la 94% contra formelor moderate sau severe ale bolii, transmite Reuters.Procentul este semnificativ mai mare decat protecția oferita de administrarea…

- Compania anglo-suedeza AstraZeneca va solicita aprobarea de reglementare pentru folosirea cocktailului sau cu anticorpi, AZD7442, dupa ce un studiu clinic a aratat ca medicamentul a redus semnificativ riscul de a dezvolta simptome Covid-19, anunța compania, intr-un comunicat citat de Fr24 News . Medicamentul…

- Pfizer si BioNTech au depus la autoritatile de reglementare datele initiale ale unui studiu clinic in faza timpurile pentru autorizarea rapelului vaccinului lor impotriva Covid-19, au anuntat luni cei doi producatori de medicamente, transmite Reuters.