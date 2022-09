Stiri pe aceeasi tema

- Social Ce oferte au angajatorii din UE pentru romani / 198 locuri de munca vacante, prin rețeaua EURES septembrie 9, 2022 10:07 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania,198 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca…

- Peste 42.000 de locuri de munca, disponibile in Romania. Doar 2.500 sunt pentru persoanele cu studii superioare Peste 42.000 de locuri de munca sunt puse la dispozitie de agentii economici, la nivel national, iar alte 209 posturi sunt declarate vacante de angajatorii din Spatiul Economic European (SEE),…

- ***Angajam cu contract de munca permanent in Zalau femeie 45 – 55 ani fara obligatii, eventual vaduva, pentru curatenie si intretinere casa curte si un caine. Relatii la tel. 0260661447 si 0756399756. *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** FUNDATIA „ACASA”…

- Pentru ca au nevoie de bani, mulți romani au ales un al doilea loc de munca. Un sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs arata ca 70% dintre persoanele chestionate au spus ca lucreaza in doua locuri pentru a-și suplimenta veniturile pe termen lung. Unii aleg sa faca acest pas pentru o perioada…

- 401 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 401 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Belgia – 155 locuri de munca pentru: muncitor necalificat in agricultura; – Olanda – 107 locuri de munca…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 581 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 581 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778 *** SC DRUM CONSTRUCT SRL cu sediul in loc. Pericei nr. 60/F, angajeaza personal: 1 post secretariat. Informatii…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 467 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 467 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele…