Un ciclon lovește România și aduce zăpadă și ger. Vin ninsorile și în București Vremea urmeaza sa se schimbe radical la sfarșitul acestei saptamani. Un ciclon mediteranean in curs de formare vine cu temperaturi scazute, ger și ninsori inclusiv in București. Potrivit ANM, aceste schimbari semnificative ale vremii vor afecta, incepand cu noaptea de joi spre vineri, zona de sud, est și sud-est a Romaniei. Astfel, in unele regiuni, mai ales zona subcarpatica a Meridionalilor și in Carpații Meridionali, ninsorile vor forma straturi semnificative de zapada, chiar și de jumatate de metru, spun meteorologii. De asemenea, in Capitala vor fi ninsori dar și precipitații mixte. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon mediteraneean in curs de formare ce va purta precipitații semnificative va afecta incepand cu noaptea de joi spre vineri zona de sud, est și sud-est a Romaniei. Astfel, in unele regiuni, mai ales zona subcarpatica a Meridionalilor și in Carpații Meridionali, ninsorile vor forma straturi semnificative…

- „Se contureaza ca acest ciclon care va aborda țara noastra inca de noaptea de joi spre vineri și se va manifesta și pe parcursul zilei de vineri și sambata, sa determine in unele zone din țara ninsori abundente, ninsori posibil asociate și cu vant in zona Curburii și nu putem exclude nici scenariul…

- Un ciclon mediteraneean in curs de formare ce va purta precipitatii semnificative va afecta incepand cu noaptea de joi spre vineri zona de sud, est si sud-est a Romaniei. Astfel, in unele regiuni, mai ales zona subcarpatica a Meridionalilor si in Carpatii Meridionali, ninsorile vor forma straturi semnificative…

- Un ciclon mediteraneean in curs de formare ce va purta precipitații semnificative va afecta incepand cu noaptea de joi spre vineri zona de sud, est și sud-est a Romaniei. Astfel, in unele regiuni, mai ales zona subcarpatica a Meridionalilor și in Carpații Meridionali, ninsorile vor forma straturi semnificative…

- Vremea se racește puternic in Romania, in urmatoarele zile. Potrivit meteorologilor ANM, un ciclon mediteranean va aduce ninsori, lapovița și viscol puternic in mai multe zone din țara, astfel ca, foarte probabil, specialiștii vor emite mai multe avertizari. Pentru intervalul 26 – 28 ianuarie, ANM anunța…

- Astazi, In jumatatea de nord a Moldovei și in Carpații Orientali vremea va fi inchisa și rece, cu intervale in care se vor semnala precipitații mixte care vor determina depuneri de polei. In sud și sud-est va fi mult mai cald decat normalul datei, temporar innorarile se vor accentua și pe arii relativ…

- Ciclonul polar a inceput sa se faca simțit inca de vineri. Vremea s-a racit accentuat și ploile se fac simțite in cea mai mare parte a țarii. La munte și, temporar, in zonele mai inalte din nordul Moldovei va ninge.Ciclonul polar aduce precipitații, mai intai sub forma de lapovița care se va transforma…

- Incepand din aceasta seara, vremea se va raci accentuat și va ploua in cea mai mare parte a țarii. La munte și, temporar, in zonele mai inalte din nordul Moldovei, vor fi și intervale cu lapovița și ninsoare. Ciclon deasupra Romaniei va aduce precipitații slabe și local, moderate, in majoritatea regiunilor…