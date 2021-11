Un cercetător român la Oxford explică de ce varianta sud-africană poate să afecteze răspunsul imunitar la vaccin Cercetatorii sunt interesați sa vada raspunsul imunitar la noua tulpina sud-africana, care prezinta foarte multe mutații ale proteinei Spike. Este foarte probabil ca eficacitatea vaccinurilor sa scada in fața noii variante, atrage atenția imunologul Ștefan Dascalu, intr-un interviu pentru Libertatea, dar acesta susține ca rata imunizarii este cu atat mai importanta acum. Varianta B.1.1.529 a coronavirusului, care provine din Africa de Sud și careia urmeaza sa i se dea un nume din alfabetul grecesc – in unele zone este deja numita „Niu” – ridica tot mai multe ingrijorari atat in randul specialiștilor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

