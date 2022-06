Un cercetător american, salvat din Mariupol de un grup de veterani din SUA O operațiune de salvare spectaculoasa, pusa la cale timp de mai bine de o luna de un grup de veterani din SUA, s-a incheiat cu succes in Ucraina. Scopul a fost sa-l extraga pe un cercetator american chiar din periculosul oraș Mariupol, distrus de ruși dupa ce a fost teatrul unor confruntari sangeroase, a relatat […] The post Un cercetator american, salvat din Mariupol de un grup de veterani din SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

