Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminata de Karolina Pliskova (26 de ani, 6 WTA) in sferturile de finala de la Madrid, scor 4-6, 3-6, iar poziția de lider este intr-un real pericol. Simona Halep a pornit sezonul de zgura cu un avans important in fruntea clasamentului WTA. Inaintea turneului…

- Administratia Mocioniu sustine ca lucrarile de reabilitare a Pietei Revolutiei din Slobozia sunt finalizate in proportie de 70%. «Singura receptie pe care o putem face e receptia finala!» declara Gheorghe Puia, administratorul public al Sloboziei. Spre dezastru cu pasi de melc In urma cu cateva luni,…

- Prezentata drept o noua premiera a Timișoarei, dar catalogata de alții drept un kitsch sinistru, bariera-bagheta din fața Filarmonicii Banatul ar putea disparea. Ea a devenit subiectul sondajului cu numarul 12 inițiat pe Facebook de primarul Nicolae Robu.

- U Craiova 1948, echipa lui Adrian Mititelu, este tot mai aproape de promovarea in Liga a 3-a. Oltenii au caștigat categoric meciul cu echipa de pe locul doi, Jiul Podari, 4-2. Astfel, FC U Craiova 1948 se menție pe primul loc dupa 23 de etape, cu tot atatea victorii. Golurile echipei antrenate de au…

- Intr-un avertisment fara precedent, Marea Britanie a somat Rusia sa ofere explicații pentru atacul neurotoxic soldat cu otravirea unui fost agent rus și a fiicei acestuia, acuzand direct Moscova de...

- Un accident grav a avut loc, marți, in jurul orei 16.30 in municipiul Arad.. Un barbat in varsta de 68 de ani, care circula regulamentar pe langa bicicleta pe trecerea de pietoni, și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de un autoturism care, potrivit martorilor, circula cu viteza. Din ultimele informații,…

- Arhiepiscopia Tomisului se declara surprinsa de evolutia unui dosar penal instrumentat de DNA Constanta, in care arhiepiscopul Teodosie a fost pus sub urmarire penala pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, dupa ce a formulat denunturi impotriva unor subordonati. "In luna octombrie…

- Sunt ingrijorat, imi iubesc țara. Ce ma fac? Daca un roman declara ca iubeste Cehia, ca ii admira pe cehi, ca se simte emotionat ori de cate ori aude vorbindu-se limba ceha, nimeni nu se mira si nu il dezaproba. Dar daca un roman declara ca iubeste Romania, ca ii admira pe romani, ca se simte emotionat…