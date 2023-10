Un caz la un deceniu: O femeie de 99 de ani, operată cu succes de fractură de șold, la Craiova Spitalul Clinic Județean de Urgența din Craiova s-a confruntat cu un caz rar zilele trecute: o pacienta in varsta de 99 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu fractura de șold. In ciuda varstei inaintate, femeia a trecut cu bine peste intervenția chirurgicala. Am stat de vorba cu pacienta și fiica acesteia, dar și cu echipa medicala care a operat-o și care spune ca nu a Cocheta și pe patul de spital: „Un ruj, dar sa nu fie roșu” La aproape un veac, Maria Chițu este inca un om puternic și lucid. „Mama are 99 de ani, a intrat in 100 și nu are nimic, e foarte bine, doar ca acum s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

