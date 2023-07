Un individ din județul Dambovița a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, fiind acuzat de inșelaciune. Barbatul se pretindea a fi medic cardiolog și a primit sume considerabile de bani de la pacienți in schimbul promisiunilor de tratamente miraculoase. O victima a acestui fals medic a fost cea care l-a denunțat la poliție. Barbatul, in varsta de 36 de ani și originar tot din județul Dambovița, este suspectat ca a inșelat trei persoane doar in Fagaraș. Una dintre aceste persoane i-ar fi fost promisa vindecarea anumitor afecțiuni locomotorii. Pacientul respectiv i-a oferit…