Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe strada Grenoble din sectorul Botanica al Capitalei.Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un copac. In urma impactului, atat șoferul, cat și pasagerul care afla in automobil, au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un șofer a trecut pe langa moarte, dupa ce un copac a cazut pe mașina sa aflata in mers. Totul s-a petrecut intr-o fracțiune de secunda, chiar in centrul Capitalei, in apropierea unei treceri de pietoni.

- Situație TRAGICA in comuna Poiana Vadului, unde un localnic a murit strivit de un copac, lasand in urma lui patru copii minori. In satul Dosu Vasești din comuna Poiana Vadului, județul Alba, a avut loc vineri, 25 octombrie 2019, un eveniment nefericit. In jurul orei 11.00, un localnic al comunei a murit…

- Incident pe strada Gheorghe Asachi din cartierul Telecentru al Capitalei. Un copac masiv a cazut peste un automobil si o conducta.Din imaginile postate de catre un martor ocular pe Facebook, se observa ca automobilul a suferit daune considerabile.

- Un sofer a ajuns cu parbrizul distrus, dupa ce o creanga a cazut peste masina sa. Incidentul a avut loc pe strada Maria Cebotari din centrul Capitalei.Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Un cetațean iraelian, in varsta de aproximativ 60 de ani, a murit in aceasta dimineața pe DN2 (E85) dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion. Dupa impact, victima a ramas incarcerata in autoturism, potrivit stirineamt.ro. Accidentul a avut loc in jurul orei 6:30, intre Roman și Falticeni, la kilometrul…

- "A intervenit o autospeciala pentru a elibera un arbore cazut peste un autoturism și cabluri de transport energie electrica (iluminat public și troleu), pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 11.30. Autoturismul era parcat pe marginea drumului, iar în…

- O mașina de poliție s-a a intrat in coliziune cu un alt automobil, marți dimineața, in partea de est a Capitalei, a anunțat Antena 3. Potrivit informațiilor oferite de catre polițiști,...