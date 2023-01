Stiri pe aceeasi tema

- „Potrivit polițiștilor sosiți la fața locului, deși in talonul vehiculului este trecuta inalțimea de 3,39 m, in realitate, masuratorile au aratat o inalțime de 3,72 m, rezultata ca urmare a modificarii caroseriei", a transmis Primaria sectorului 4 . Instituția precizaza ca toate incidentele ce au avut…

- Soferul camionului care a ramas blocat in Pasajul Unirii a fost amendat de politisti. Ar fi depasit gabaritul cu 20 de centimetri. Soferul camionului care a ramas blocat in Pasajul Unirii a fost amendat de politisti, pentru ca nu ar fi respectat indicatiile indicatorului. Autoutilitara sa a depasit…

- Camionul care a ramas joi dimineața blocat in Pasajul Unirii avea caroseria modificata, astfel ca inalțimea era mai mare decat cea maxim admisa, susțin reprezentanții Primariei Sectorului 4 din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un camion a ramas joi dimineața blocat in Pasajul Unirii. Din fericire, nu sunt victime. Un echipaj de poliție a ajuns la fața locului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți, ca il așteapta in comisia de circulație pe proiectantul care a efectuat partea de semnalizare la pasajul Unirii. Edilul a mai precizat ca in luna noiembrie Inspectoratul de Stat in Constructii constatase sa nu sunt probleme la pasaj. „Ce…

- Au aparut noi imagini de la accidentul teribil de vineri din Pasajul Unirii din București. Un autocar cu turiști greci a fost zdrobit de limitatorul de inalțime de la intrarea in tunel. Ce s-a intamplat dupa ce vehiculul a ramas blocat? Șoferul grec care a provocat accidentul este acum cercetat pentru…

- Un accident rutier periculos a avut loc, marți seara, in Pasajul Unirii, acolo unde doua mașini au intrta cu viteza in pasaj. Din pacate, șoferul uneia dintre ele a pierdut controlul volanului, motiv pentru care a intrat violent intr-un perete, acroșand și alte mașini aflate in zona. Speriat de ce a…