Un călugăr, rupt de beat, a încercat să violeze o femeie: a fost reținut de polițiști Un barbat de 57 de ani, calugar la o chilie de pe masivul Postavaru, a fost retinut si ulterior arestat pentru tentativa de viol, dupa ce ar fi incercat sa violeze o femeie de 34 de ani, informeaza Agerpres. "La data de 11 septembrie, o persoana de sex feminin in varsta de 34 de ani s-a deplasat la o chilie aflata pe masivul Postavaru pentru a il vizita pe inculpat, calugar in varsta de 57 de ani. Pe fondul consumului de alcool, acesta din urma ar fi insistat ca persoana vatamata sa ramana peste noapte si, ca urmare a refuzurilor repetate, a incercat sa intretina raporturi sexuale neconsimtite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc marți dimineata, in Caracal. O tanara, in varsta de 33 de ani, din comuna Brastavatu, a fost acrosata de un autoturism condus de un sofer in varsta de 21 de ani, politist in judetul Constanta, care avea o alcoolemie de 0,56 mg/l. De asemenea, acesta a iesit pozitiv la doua substante…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Dej a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de violența in familie. Barbatul și-ar fi agresat fizic fiul in varsta de 11 ani, iar ulterior l-ar fi alungat pe acesta din locuința pe durata nopții.„La data de 21 august a.c., un barbat de 30 de ani,…

- Politistii din Capitala au retinut, vineri, o femeie in varsta de 36 de ani, banuita de savarsirea infractiunii de furt calificat, dupa ce a fost sesizat la 112 ca la o florarie din Sectorul 2 ar fi fost sustrase mai multe ghivece de flori si flori, prejudiciul fiind estimat la 10.000 de lei, insa recuperat…

- In dimineața zilei de 16 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 cu privire la faptul ca in noaptea precedenta, un barbat de 69 de ani, din Poienarii de Muscel, ar fi patruns fara drept in locuința unei femei…

- Un barbat in varsta de 56 de ani a fost retinut, el fiind banuit ca l-ar fi omorat, sambata seara, pe un tanar in varsta de 23 de ani, in fata unui imobil din municipiul Sibiu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, transmite Agerpres.

- Un barbat din Tudora a incercat sa violeze o femeie de 74 de ani. Polițiștii l-au reținut Luni, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 58 de ani, din comuna Tudora, banuit de comiterea infracțiunii de…