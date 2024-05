Un scandal de proporții a izbucnit la Poliția de Frontiera Galați, unde comisarul șef Aurel Mihail Topciu, in varsta de 47 de ani, este acuzat ca ar fi intreținut relații sexuale cu o minora de 13 ani. Ziarul Puterea a obținut conversații șocante dintre comisar și minora, care dezvaluie natura abuziva și intimidanta a interacțiunilor […] The post Scandal la Poliția de Frontiera: Comisar acuzat de relații sexuale cu o minora de 13 ani appeared first on Puterea.ro .